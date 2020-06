Llegarán a Oaxaca más ventiladores mecánicos para aumentar la capacidad hospitalaria

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 08 de junio de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), anunciaron que en los próximos días llegará a la entidad una remesa de ventiladores mecánicos con tecnología de última generación, para incrementar la capacidad hospitalaria frente a la pandemia por COVID-19.

La institución destacó que estos aparatos de respiración artificial, coadyuvarán a que más oaxaqueñas y oaxaqueños, que requieran de terapia intensiva a causa del virus, puedan recibir la atención medica en tiempo y forma, y así restablecer su salud.

Indicaron que estos insumos son parte del vuelo 17 del puente aéreo entre México-China, que se llevó a cabo este domingo, y que fueron adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Detallaron que el equipo médico será custodiado y distribuido con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a los hospitales generales que lo requieran, para la atención de pacientes con síntomas agudos.

Los SSO explicaron que los ventiladores mecánicos de reanimación VG70 que recibirá Oaxaca, son de ultra-tecnología de turbinas silenciosas, con pantalla táctil y diseño de separación de gas-eléctrica, lo cual los hace más seguros y fiables para los pacientes

Asimismo, precisaron que de acuerdo al reporte de la red hospitalaria COVID-19, al corte de este 7 de junio, se tienen 240 pacientes hospitalizados con cuadro respiratorio.

Por lo que la infraestructura hospitalaria en el estado, se encuentra al 54.1% de disponibilidad de camas para pacientes positivos a la enfermedad que requieran atención de especialidad.

Finalmente, la institución de salud exhortó a la población a sumarse a la Jornada “Yo me guardo por Oaxaca”, para evitar que las familias oaxaqueñas se contagien del virus y pongan en peligro su bienestar, ya que recordaron que la entidad aún se encuentra en fase roja del semáforo de riesgo.

