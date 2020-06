Enfermera del IMSS fue agredida en filtro sanitario de Etla

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde del pasado domingo, una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue agredida en un filtro sanitario en la entrada de Santiaguito Etla, habitantes que son parte del comité de Salud de esta población, fueron quienes denunciaron este acto de violencia.

Según reportes, un mototaxista fue quien comenzó la agresión, esto debido a que ni él ni los pasajeros portaban cubrebocas y la trabajadora les indicó que debían utilizarlo, ya que es parte de las medidas para evitar la propagación del virus, por lo que el sujeto a bordo del mototaxi saco un palo con el que la golpeó.

Asimismo, testigos afirman que de igual forma, la familia que se encontraba a bordo del mototaxi se bajó, la amenazaron y le escupieron en la cara.

Debido a estos actos la enfermera, quien aún se desconoce su identidad, se retiró de este filtro.

Cabe mencionar que este no es el primer acto de violencia en contra de una enfermera, o algún trabajador de la salud, por lo que los Servicios de Salud del Estado, ya han pedido a la población respetar a todo el personal médico.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario