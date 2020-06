Confirman un caso de covid en el Club “Rayados de Monterrey”

-No se sabe si se trata de algún jugador, parte del equipo técnico o staff

Redacción

El pasado Domingo, el Club de Fútbol “Rayados de Monterrey”, informaron a través de sus redes sociales que al realizar 50 pruebas de covid-19, los resultados dieron un caso positivo y un asintomático.

Asimismo, el integrante confirmado con el virus, permanecerá en resguardo domiciliario, y estará en observación, así como también seguirá todos los protocolos de sanidad.

A partir de este lunes, se continuaran las pruebas físicas a los jugadores, y están en espera de la decisión de la Liga Mx para reanudar oficialmente las actividades.

Cabe mencionar que en la víspera el León también anunció dos casos de covid en su equipo. A estos se suman los equipos de Pumas, Cruz Azul y Santos que también han reportado casos dentro de sus filas.

El fútbol ha sido de los deportes más afectados por la pandemia, al grado que la Asamblea Extraordinaria de la Liga MX determinó concluir anticipadamente el Torneo Clausura 2020, ante la emergencia sanitaria de coronavirus.

