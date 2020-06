Cierre de tiendas foráneas los fines de semana, beneficia a pequeños comercios en Valle

-Señalaron que a pesar de que no hubo mucha afluencia debido a la Contingencia, reconocieron un incremento en sus ventas dándole un respiro a su economía

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca. – Luego de que el Ayuntamiento de Valle Nacional y comerciantes locales acordarán el cierre de los comercios foráneos los fines de semana para evitar aglomeraciones, ante la pandemia por el covid que hasta el momento ha registrado 6 casos en el municipio, algunos abarroteros afirmaron que el flujo de personas no fue igual que antes y que esta situación, los tomó desprevenidos ante el repunte de las ventas en los pequeños comercios.

Reconoció que ha sido acertada esta acción por parte del presidente municipal para que aumenten las medidas de prevención y así, evitar más casos de Coronavirus, además de que refuerza el apoyo de los pequeños comercios, con esta iniciativa de que tiendas como Lores, Neto, More, entre otras, no abran los domingos para impulsar a los pequeños comercios de esta población.

Así mismo comentó que son aceptables estas medidas si se busca erradicar los contagios, pues precisó que estas grandes tiendas foráneas son donde hay mayor riesgo, pues dijo que arriban personas de otros lugares que podría venir contagiados, situación que podría aumentar los casos en este municipio.

Por su parte Cristóbal Quino abarrotero del centro de esta población, manifestó que gracias a esta medida sus ventas tuvieron un repunte de un 30%, lo que sufragaría los gastos como pago de renta del establecimiento y de sus créditos, ya que por ser negocio chico indicó que no tiene los mismos plazos para cubrirlos, por lo que reconoció que esta medida sí estaría enfocada para darle un respiro a los pequeños negocios locales.

En lo que respecta a la prevención del COVID-19 dijo que se debe exigir en los establecimientos que los consumidores lleguen protegidos para que no tengan riesgo de contagios y tampoco pongan en riesgo a los comerciantes, por lo que aseveró que se debe exigir que tanto locatarios como los mismos clientes tengan la garantía de protección para evitar que el mal se siga propagando en esta zona.

Aunque está medida se debe a la Contingencia, algunos otros comercios esperan que esta iniciativa sea permanentemente, para que los pequeños comercios sean beneficiados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario