Atiende Gobierno Municipal mantenimiento de pozos de agua en Tuxtepec

-Instalará equipo nuevo en el pozo San Antonio que abastece a 7 colonias

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Agua Potable y Alcantarillado del Gobierno de Tuxtepec, Carlos Camarillo Prieto, informó que de manera responsable se han estado realizando trabajos de mantenimiento de los pozos de agua de la ciudad, en algunos de ellos se tienen equipos obsoletos, como es el caso del pozo San Antonio en el cual se está haciendo la reposición completa del sistema de bombeo, lo que ha dejado a varias colonias sin el vital líquido solventándolo a través de pipas.

Explicó que se están atendiendo los pozos Tláloc 2, El Trópico y Tuxtepec, y desde hace una semana se ha estado trabajando en el pozo San Antonio que suministra agua potable a las colonias El Sureste I y II, El Progreso, Las Américas, Méndez Arceo y El Nanche.

El funcionario detalló que el equipo de bombeo nuevo se mandó a comprar y está en camino, ya que en Tuxtepec no lo venden, mientras llegan, empleados a cargo del área de Agua Potable trabajan en la introducción de una columna y limpieza del pozo.

Dijo que para apoyar a los habitantes de las colonias que están siendo afectadas se está enviando el vital líquido a través de pipas y son las autoridades auxiliares las responsables de hacerlo llegar sin distingo alguno a todos los hogares.

Camarillo Prieto señaló además que el Gobierno Municipal lleva agua de manera gratuita en un horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde a 35 colonias y comunidades que no cuentan con el sistema de agua potable; “desafortunadamente las pipas no nos alcanzan para repartir el agua a todos y en estos momentos también llevamos el vital líquido por mantenimiento al pozo San Antonio y al del Trópico a 10 colonias más, solo con 3 pipas propias y 6 rentadas”, sostuvo.

En tanto el director dijo que concluyeron la rehabilitación del pozo Tláloc 2, se da mantenimiento y se instala el equipo de bombeo al pozo de la colonia Tuxtepec y en El Trópico también se presentó un problema que se atiende.

Carlos Camarillo afirmó que los trabajos de mantenimiento a estos pozos ya estaban programados pero que se retrasaron como consecuencia de la cuarentena que se decretó para evitar contagios de Covid-19.

