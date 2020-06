Xoxocotlán se une al llamado del gobernador Alejandro Murat; 10 días de aislamiento

-A través del DIF Municipal, se brindarán apoyos a las personas en situación económica precaria

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La tarde de este viernes el presidente Municipal de Xoxocotlán, Alejandro López Jarquín, emitió un comunicado en el que informa que este municipio perteneciente a los valles centrales, se unirá al llamado del Gobernador Alejandro Murat, para permanecer 10 días en aislamiento domiciliario.

Desde que inicio la pandemia, este municipio ha tomado las medidas correspondientes para detener la propagación del virus, sin embargo, menciona que estas no han dado los resultados esperados.

Asimismo, indicó que es necesario tomar nuevas medidas, por lo que, a partir del este viernes 5 de junio hasta el 15 del mismo mes, se suspenderán todas las actividades no esenciales y todos deben hacer el esfuerzo para resguardarse en casa.

Las medidas serán las siguientes: todo el comercio que no realice actividades esenciales deberá permanecer cerrados, solamente aquellos que venden productos de la canasta básica, abarrotes, artículos de primera necesidad, alimentos y la banca comercial podrán continuar con sus actividades, así como también los negocios de venta de comida, pero solo con modalidad de servicio a domicilio o para llevar.

El transporte público también debe reducir los servicios, la modalidad de mototaxi solo podrá transportar a un pasajero y taxis foráneos solo podrán transportar a dos pasajeros, esto con la finalidad de llevar a cabo la sana distancia.

Los jefes de familia, podrán salir en casos que sean necesarios, pero cumpliendo con las medidas sanitarias como son el uso de cubrebocas, goggles y caretas de ser necesario, gel antibacterial, estornudo de etiqueta, así como también se debe evitar el aglomeramiento de personas.

Por último, el presidente mencionó que a las personas en situación de vulnerabilidad, a través del DIF municipal se les brindarán apoyos alimentarios para poder sobrellevar este periodo.

Si durante los diez días, los xoxeños hacen su esfuerzo y llevan a acabo las medidas, Xoxocotlán estaría entrando a la nueva normalidad.

Cabe mencionar que Xoxocotlán es el tercer municipio con más contagios por covid-19 en todo el estado, y el segundo en Valles Centrales, con 150 casos positivos y 15 fallecimientos.

