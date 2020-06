Solo defunciones y nacimientos urgentes, trámites en Registro Civil en Tuxtepec

-La oficina sigue implementando todas las medidas de seguridad

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La primera Oficial del Registro Civil en Tuxtepec Aury Alonso Bravo señaló que siguen dando el servicio únicamente para los trámites de actas de defunción y nacimientos, en éste último cuando son casos especiales.

Explicó que además de tomar todas las medidas, y de exigir el uso del cubrebocas y gel, sí están atendiendo de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y en caso de haber mucha gente únicamente pasa a la oficina 1 o 2 personas, para evitar la concentración.

Aclaró que los únicos trámites que están haciendo son el de las actas de defunciones, y casos especiales de registros de nacimiento, que requieran hospitalización o atención medica y necesiten un acta de nacimiento de manera urgente.

La oficial pidió la comprensión de la ciudadanía, y aunque sabe que todos los servicios son urgentes, están dando prioridad a solo algunos, para evitar que haya contagios de covid, entre el personal y los usuarios.

Debido a que se redujo el horario están realizando unos 10 trámites al día, por lo que reiteró que es importante que los ciudadanos entiendan que por salud decidieron disminuir los servicios.



