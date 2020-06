Presidente de Tuxtepec llama a resguardarse 10 días más en casa por alto contagio de Covid-19

-Al igual que en Valles Centrales en Tuxtepec es necesario el confinamiento total para cortar la transmisión y defunciones por el coronavirus, señala el alcalde

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Fernando Bautista Dávila afirmó que para los tuxtepecanos es momento de decidir entre cuidar nuestra salud o enfermarnos poniendo en riesgo la vida; dijo que la situación que se vive en el municipio es grave ante el alarmante incremento de casos de contagios y decesos por Covid-19 y es por ello que hizo el llamado a los tuxepecanos al confinamiento total por los próximos 10 días para romper la curva de contagios, al igual que lo solicitara el Gobernador Alejandro Murat para la región de Valles Centrales.

“Ayer el Gobernador invito a Oaxaca a hacer un esfuerzo y quedarse en casa, pero también es para Tuxtepec porque para este Gobierno y para mí como Presidente Municipal anteponemos sobre todas las cosas la seguridad de la salud de las familias tuxtepecanas, mi invitación es para que nos quedemos en casa, a solidarizarnos con los más vulnerables, a cuidarnos entre nosotros para así cuidar a los demás; tenemos que unificarnos para evitar la propagación del virus”, asentó el Presidente.

El munícipe agradeció a los empresarios responsables el esfuerzo que están haciendo al mantener los negocios no indispensables con cortinas abajo, a la población a no bajar la guardia y no tomar a la ligera esta pandemia. “Es momento de tomar la mejor decisión, es momento para cuidarnos entre todos, es momento de decidir si queremos más contagios y más muertes, no estamos de fiesta, no podemos tomar un camino erróneo en el que expongamos la salud y la vida de más personas”.

El Presidente Fernando Bautista Dávila reconoció el esfuerzo de los médicos, enfermeras y de todos los que están en las líneas de esta lucha para salvar a la gente pero “hay que ayudarlos quedándonos en casa porque hoy en Tuxtepec el Hospital General ya está saturado y no queremos que la situación se agrave al rebasarnos el número de infectados por el Covid-19”, externó.

Dávila abundó que de nada sirve el esfuerzo del Gobierno y de la Jurisdicción Sanitaria si la sociedad no participa; lamentó que en la zona centro de la ciudad mucha gente incluso familias enteras continúan en las calle sin la menor medida de prevención potencializando los contagios y las pérdidas humanas.

Reiteró el exhorto a los tuxtepecanos a que este fin de semana no relajen las medidas de prevención, “son 10 días en los que debemos cuidarnos, es válido que desde hoy hagamos lo mismo que en Valles Centrales, 10 días más para detener la propagación del virus, porque si la sociedad no se suma, de nada servirá todo este esfuerzo”, puntualizó.



