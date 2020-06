Muere custodio de Ixcotel, sospechoso de covid

Redacción

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) informa el deceso de un elemento en funciones de Custodia en la Penitenciaría Central de Ixcotel; sospechoso de ser positivo a COVID-19, lo que en su momento será confirmado o descartado por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Cabe destacar que al momento de su fallecimiento, dicha persona se encontraba en su domicilio, donde sufrió un paro cardiaco.

La SSPO refrenda todo el apoyo y respaldo institucionales a los deudos; así como su compromiso de mantener las medidas preventivas de salud en el Sistema Penitenciario Estatal.

FOTO: Archivo

Comentarios

