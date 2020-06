Locatarios del mercado 20 de noviembre no acatarán llamado de Murat

-Señalan que tienen temor de cerrar y que después no les permitan abrir sus negocios como sucedió con los ambulantes

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Una de las principales molestias de los locatarios del mercado 20 de noviembre, es que las autoridades no dan una fecha definitiva para que se puedan reanudar las actividades como antes de la pandemia por el Covid-19, esto lo dijo con relación al llamado delgobernador sobre el aislamiento total voluntario de diez días.

Como ejemplo dijeron que en el caso de los ambulantes el acuerdo que hicieron con el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez fue que no se instalarían del 18 al 28 de mayo, sin embargo ya pasó más de una semana y los ambulantes siguen sin instalarse en las calles, por ello es que tienen temor de cerrar sus negocios y después no les permitan abrir.

Mencionaron que diariamente se exponen a contagiarse de Covid, sin embargo por la necesidad de obtener ingresos para sus familias es que deben seguir abriendo sus negocios, además explicó que todos los locatarios usan cubreboca, tienen gel antibacterial en sus comercios y los desinfectan, para seguridad de ellos mismos y de sus clientes.

Uno de los locatarios dijo que de su negocio viven seis personas, quienes tienen que ir trabajar todos los días para pagar los gastos que tienen y denunció que hasta el momento ninguna autoridad se les ha acercado para darles algún tipo de apoyo.

