Llaman a la ciudadanía a apoyar a músicos de la Cuenca

-Desde hace 2 meses dejaron de trabajar debido a la contingencia

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que los músicos son un sector afectado por la contingencia, están pidiendo el apoyo a la ciudadanía, ya que llevan alrededor de 2 meses sin trabajar, así lo dio a conocer el integrante de este gremio Guillermo Ortega.

Explicó que desde hace un mes y medio empezaron con la colecta de productos de la canasta básica, para poderse ayudar ya que son alrededor de 150 los músicos que están sin trabajo, ya que al suspender los eventos sociales dejaron de contratarlos.

El centro de acopio está ubicado en la avenida libertad entre Aldama y Matamoros, y están desde las 10 de la mañana recibiendo la ayuda de las personas, y para agradecerles este apoyo los músicos amenizan por dos horas.

Señaló que mientras unos músicos amenizan esta colecta, otros más reciben los apoyos y otros más realizan un boteo sobre la avenida libertad, con la finalidad de que sea más el apoyo

La colecta estará por unos 15 días más, y aseguró el músico que están tomando todas las medidas de seguridad para no poner en riesgo al gremio y a la ciudadanía que los apoye.

