IMSS amplía denuncia ante Fiscalía General de la República por caso ABC

-A 11 años de la tragedia, se amplió la denuncia penal ante la FGR sobre el incendio de la Guardería ABC

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que se amplió la denuncia penal ante la Fiscalía General de República (FGR) sobre el incendio de la Guardería ABC.

A 11 años de la tragedia, el funcionario federal señaló qué hay nuevos elementos de prueba, lo que fortalece y complementa la acusación antes presentada amparada con las reformas a ley de guarderías.

También quiero destacar otro elemento que es la presentación de una denuncia por parte del IMSS. Se presentó, se fortaleció, se completó, hay nuevos hechos a la luz de las reformas a la ley, y nuevas responsabilidades, nuevas pruebas”, indicó.

El titular del IMSS expuso que los nuevos elementos de prueba también fueron sustentados a partir de la indagatoria que el ministro de la Corte, Arturo Zaldívar, realizó y que dejó de manifestó el desorden que imperaba en el Instituto y la subrogación de estancias infantiles.

Nos parece que es fundamental porque lo que revelaba en aquel momento era el desorden generalizado al interior del Seguro Social, en la subrogación y entrega de vigilancia a las guarderías, es decir, un seguro que está consagrado en la ley del seguro social se había convertido en una forma de hacer favores, en una forma de hacer negocios con una cuestión tan delicada como es el cuidado de los niños, ahí es donde estamos en este momento.

Tenemos confianza que la Fiscalía General de la República dará hacia delante toda la investigación sin encubrir a nadie y para encontrar la justicia que tanto se ha esperado”, puntualizó Robledo Aburto en conferencia de prensa.

