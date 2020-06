Hijo de Benjamín Tomás Miguel, nuevo líder regional de la UGOCP

-A quince días de la muerte del líder dan a conocer esta noticia

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A quince días de la muerte del líder la Unión General Obrero Campesino Popular de Oaxaca (UGOCP) Benjamín Tomás Miguel, este viernes anunciaron que su hijo Benjamín Tomás Meza, será su sucesor.

En una breve rueda de prensa Héctor Montes Rodríguez, dirigente nacional de la organización, aseguró que tras una reunión se determinó que será Benjamín Tomás Meza quien de continuidad a los trabajos en la región, y destacó que la organización seguirá trabajando y que sigue fuerte.

Destacó además que posterior a la contingencia realizarán un homenaje póstumo a Benjamín Tomás Miguel, y pidió a los agremiados tener paciencia y que ellos seguirán trabajando para apoyarlos

El ahora líder regional de la UGOCP, aseguró que dará seguimiento al trabajo que venía haciendo su padre principalmente en las colonias y en el sector ambulante, además de que van a hacer diferentes actividades para apoyar a este sector que está resultando afectado por la contingencia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario