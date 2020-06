Fiscalía pretende cerrar motel en Tuxtepec donde asesinaron a una persona, abogada denuncia abuso de autoridad

-A pesar de que la empresa colabora con la autoridad, pretenden mantener cerrado indefinidamente el inmueble

-La empresa pide que solo quede cerrada la habitación donde se cometió el crimen.

Redacción TVBUS

Tuxtepec, Oaxaca.- La representante legal del Motel Quinta Las Palomas, Inocencia Moreno, denunció arbitrariedades y abuso de autoridad por parte de la Fiscalía del Estado, pues pretenden mantener cerrado el negocio por tiempo indefinido “hasta que terminen sus investigaciones” cuando lo que deben mantenerse cerrado es la habitación donde se cometió el crimen la tarde de este viernes, denunció la abogada.

La representante legal de la empresa dijo que ellos han colaborado en todas las horas que han pasado después del crimen, para que las autoridades hagan los trabajos de investigación, sin embargo el inmueble no se encuentra inmiscuido en el delito que se cometió, y el cadáver y las pertenencias de la persona asesinada ya fueron retirados del lugar por las propias autoridades, por lo que no hay motivo legal alguno por el que pretendan cerrar el negocio de forma indefinida.

La abogada hizo un llamado al Fiscal General del Estado, para que no se cometan actos arbitrarios, pues el negocio debe seguir operando, para cumplir con sus responsabilidades fiscales, económicas y empresariales, ya que en ningún momento se han negado a colaborar con las autoridades, incluso manteniendo cerrada la habitación donde se cometió el ilícito.

Inocencia Moreno, dijo que hasta el momento mantienen acordonada las entradas principales al motel, y no permiten que sigan con sus actividades a pesar de que todos los elementos principales del crimen ya fueron retirados del lugar y no cuentan con ninguna orden judicial para mantener cerrado el establecimiento. Indicó que en todo momento le han manifestado al Ministerio Publico que tienen disposición de colaborar, pero hay un exceso de su parte en querer tener cerrado el establecimiento.

Hay que recordar que alrededor de las 13:30 horas de este viernes, en este motel que se ubica en la colonia Lienzo Charro de esta ciudad, fue asesinada una persona en la habitación número nueve, lo que provocó el acordonamiento y movilización policiaca. El cuerpo fue retirado horas mas tarde asi como las pertenencias del asesinado, pero hasta el momento la autoridad mantiene cerrado el negocio que nada tuvo que ver en el crimen.

