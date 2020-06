El 11 de junio, el IEEPO cierra el plazo del concurso, “El Niño y la Mar 2020”

-Los trabajos deben ser enviados de manera digital al correo electrónico [email protected]



Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de junio de 2020.- El próximo 11 de junio cierra el plazo para el envío de trabajos del XLII Concurso Nacional de Pintura Infantil “El Niño y la Mar”, convocado por la Secretaría de Marina-Armada de México y apoyado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Las niñas y los niños, de seis a 12 años de edad, interesados en participar, deben de enviar sus dibujos de manera digital en formato .jpg, con una resolución de 300 dpi (puntos por pulgada), de forma clara y legible al correo electrónico: [email protected].

En su labor de apoyar las acciones en los tres niveles de gobierno, y como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa; el director general, Francisco Ángel Villarreal, impulsa este tipo de actividades que contribuye a crear en niñas y niños una cultura de conciencia y responsabilidad con el medio ambiente.

De acuerdo con las bases del concurso, las y los interesados pueden participar con un solo trabajo (dibujo o pintura), mismo que deberá ser una idea original, utilizando acuarelas, crayones, óleo, lápices de color, gises, plumones o pincelines; en papel ilustración, cartulina, cascarón o cartoncillo.

La medida de la pintura debe ser de 57 x 36 centímetros, sin incluir palabras englobadas, leyendas o texto alguno en la obra.

Para mayores informes sobre las bases de este concurso, las y los interesados pueden consultar la convocatoria en la página de internet www.oaxaca.gob.mx/ieepo o bien comunicarse al número celular 951 126 79 19 o al servicio de chat en línea en el portal institucional, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

La lista de ganadores se dará a conocer a través de la página de internet, a partir del 26 de junio de 2020, determinada por la información recibida de los coordinadores estatales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario