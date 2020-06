Díez nuevos decesos y 117 casos positivos covid para Oaxaca

-La entidad llega a los 2,000 casos confirmados

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Hasta el momento se contabilizan 218 defunciones y 784 casos sospechosos de covid, en el estado de Oaxaca.

En la capital se reportan 50 nuevos casos positivos y un fallecimiento por covid-19. Total 557 casos y 44 defunciones.

La ciudad de Tuxtepec, no se reportan casos nuevos de covid, pero si dos nuevos fallecimientos. Total 166 casos y 32 defunciones.

Acatlán de Pérez Figueroa, 2 nuevos casos confirmados por covid-19. Total 5 casos y 1 fallecimiento.

Valerio Trujano, reporta su segundo caso positivo por covid-19.

Santiago Camotlán, reporta su primer caso positivo. Por lo que se une a la lista de los municipios con casos confirmados.

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, un nuevo fallecimiento por covid-19. Total 36 casos y 8 defunciones.

Magdalena Apasco, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 15 casos.

San Agustín Etla, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 06 casos.

Nazareno Etla, 02 nuevos casos positivos por covid-19. Total 11 casos y 1 defunción.

Soledad Etla, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 6 casos y 2 defunciones.

San Pablo Etla un nuevo caso positivo por covid-19. Total 11 casos.

Santa María Atzompa, 3 nuevos casos positivos por covid-19. Total 81 casos y 9 defunciones.

San Pedro Ixtlahuaca, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 13 casos y 1 fallecimiento.

Cuilápam de Guerrero, 2 nuevos casos positivos por covid-19. Total 19 casos y 1 defunción.

Villa de Zaachila, 7 nuevos casos positivos por covid-19. Total 49 casos y 4 defunciones.

San Raymundo Jalpan 2 nuevos casos positivos por covid-19. Total 7 casos.

Santa Cruz Xoxocotlán, 8 nuevos casos positivos por covid-19. Total 157 casos y 15 defunciones.

Ánimas Trujano, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 5 casos.

Tlalixtac de Cabrera un nuevo caso positivo por covid-19. Total 9 casos.

Santa Lucía del Camino 4 nuevos casos positivos y un fallecimiento por covid-19. Total 73 casos y 4 defunciones.

San Sebastián Tutla, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 27 casos y 1 defunción.

Santa Cruz Amilpas un nuevo caso positivo por covid-19. Total 21 casos y 01 defunción.

San Antonio de la Cal, 05 nuevos casos positivos y 2 fallecimientos por covid-19. Total 60 casos y 11 defunciones.

Tlacolula de Matamoros un nuevo caso positivo y su segundo fallecimiento por covid-19. Total 19 casos y 2 defunciones.

San Bartolo Coyotepec, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 27 casos y 4 defunciones.

Información de tt/@MolinaRobertoMx

