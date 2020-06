Sujetos armados intentan despojar de sus terrenos, a habitantes en Santa María Atzompa

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Este jueves por la mañana, se suscitó un enfrentamiento entre personas armadas y pobladores en Santa María Atzompa, según reportes debido a que los sujetos armados querían apropiarse de un terreno de esta comunidad.

Una de las afectadas la Sra. Carmen Magdalena Torres, quien mostró documentos de ser la propietaria del terreno en disputa, expresó que se encontraba realizando su desayuno cuando unos hombres armados llegaron a disparar a su casa, debido a esto, vecinos acudieron a ayudarla ocasionando el enfrentamiento, donde momentos más tarde arribaron elementos de la policía Estatal para realizar un operativo y evitar que esto pasara a mayores.

Asimismo, señaló como responsable de este hecho a René Porras, debido a que tiene ya varias denuncias en su contra por el despojo ilegal de otros terrenos.

Carmen Magdalena es una señora de 67 años de edad, y pide a las autoridades que hagan lo debido para recuperar su terreno, ya que explica que paso toda su niñez en este lugar y es herencia de su padre.

