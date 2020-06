Sube a 1,883 casos confirmados y 208 defunciones en Oaxaca por covid

-En las últimas 24 horas se confirman 7 nuevos decesos, 112 nuevos casos y 671 casos sospechosos

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Al corte de este jueves los Servicios de Salud de Oaxaca reportan:

Para la capital oaxaqueña 29 nuevos casos positivos y 4 fallecimientos por covid-19. Total 507 casos y 43 defunciones.

San Juan Bautista Tuxtepec, reporta un fallecimiento por covid-19. Total 166 casos y 30 defunciones.

San José Chiltepec, reporta su tercer nuevo caso positivo por covid-19.

San Juan Bautista Valle Nacional, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 5 casos.

Las estadísticas que presentaron para los demás municipios del estado, es como sigue:

Teotitlán de Flores Magón, 2 nuevos casos por covid-19. Total 3 casos.

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 2 nuevos casos positivos por covid-19. Total 36 casos y 7 defunciones.

Villa de Tamazulápam del Progreso, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 4 casos y 1 fallecimiento.

Santiago Pinotepa Nacional, 03 nuevos casos positivos por covid-19. Total 33 casos y 2 defunciones.

Santo Domingo Tehuantepec, 04 nuevos casos positivos por covid-19. Total 19 casos y 3 defunciones.

Salina Cruz, 5 nuevos casos positivos por covid-19. Total 43 casos y 06 defunciones.

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 14 casos y 7 defunciones

Ciudad Ixtepec, su tercer caso positivo por covid-19.

Santa María Jalapa del Marqués, su primer caso positivo por covid-19.

Santiago Lachiguiri, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 3 casos.

San Juan Cotzocón 2 nuevos casos positivos por covid-19. Total 6 casos.

Tlacolula de Matamoros, reporta un nuevo caso positivo por covid-19. Total 18 casos y 1 defunción.

Santiago Suchilquitongo, reporta un nuevo caso positivo por covid -19. Total 6 casos y 1 defunción.

Magdalena Apasco un nuevo caso positivo por covid-19. Total 14 casos.

Reyes Etla, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 5 casos.

Guadalupe Etla, su segundo caso positivo por covid-19.

Soledad Etla un nuevo caso y un nuevo fallecimiento por covid-19. Total 5 casos y 2 fallecimientos.

Santa María Atzompa, 3 nuevos casos positivos por covid-19. Total 78 casos y 9 defunciones.

Este día el Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, hizo un llamado a toda la población principalmente en donde existe un pico de contagios a un aislamiento total voluntario, el cuál inicia este viernes 5 de junio y concluye el próximo lunes 15.

Con información de tt/@MolinaRobertoMx

