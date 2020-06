SSPO detiene a 3 personas en Pueblo Nuevo por portación ilegal de armas

Oaxaca, Oaxaca. – Policías estatales de la Secretaria de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) detuvieron a 3 personas, dos hombres y una mujer sobre la carretera federal Papaloapan-Cosamaloapan a quienes les aseguraron dos armas de fuego y una unidad de motor.

La aprehensión se dio este miércoles en la comunidad de Pueblo Nuevo, a la altura de la gasolinera del lugar, en donde los uniformados al realizar un recorrido de seguridad y vigilancia se percataron que las tres personas tenían una actitud sospechosa y pretendieron huir del lugar, razón por la cual los elementos procedieron a realizarles una revisión.

A los ahora detenidos les fueron halladas un arma corta tipo escuadra, calibre 9 mm de la marca Pietro Beretta, con dos cargadores metálicos y 46 cartuchos útiles del mismo calibre, al interior de una bolsa de color negro, así como un arma corta tipo escuadra, de la marca Pietro Beretta calibre 32 mm, y un cargador abastecido con tres cartuchos útiles del mismo calibre, asimismo, dijeron llamarse Santa Inés C. T. de 35 años de edad; Baldomero G. G. de 65 años de edad, y Gonzalo de Jesús M. M. de 27 años de edad, todos originarios de Cosamaloapan, Veracruz, y quienes no acreditaron la portación legal de las armas de fuego.

Así también, les fue asegurada una camioneta de la marca Ford, de color verde obscuro, con placas del estado de Veracruz, que fue traslada con los tres aprehendidos para ser puestos a disposición de la autoridad la Fiscalía General de la República.

