SEMOVI reactiva filtros en los valles centrales de Oaxaca

-Varias unidades llevaban más de 3 pasajeros que eran bajados y subidos a otras unidades con espacio



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) volvió a poner en operación los filtros sanitarios, para que el transporte público acate las disposiciones que dio a conocer la dependencia hace algunas semanas, que en el caso del servicio de taxi es llevar 3 pasajeros como máximo, las unidades que llevaban más pasajeros eran bajados de la unidad.



Y es que la dependencia dejó de implementar esta medida y esto fue aprovechado por los transportistas para llevar a más pasajeros de los que se debe, situación que representa un riesgo de contagio considerable, sobre todo porque en los últimos días en la ciudad de Oaxaca de Juárez se han incrementado los casos positivos de manera considerable.



El Jefe del departamento de control de transporte de la SEMOVI Marino Hernández López, dijo que el horario en el que estarán operando estos filtros es de nueve de la mañana a una de la tarde y de cuatro de la tarde a ocho de la noche, además estos módulos estarán en distintos puntos y cruceros que comunican a la ciudad capital con los demás municipios de la región de los valles centrales.



En esta acción el personal de SEMOVI está trabajando de manera coordinada con la policía vial, con las autoridades sanitarias y reiteró que en caso de que si la unidad lleva más de tres pasajeros, uno es bajado y subido a otra unidad para que llegue a su destino, por ello hizo el llamado a los chóferes de acatar estas medidas para disminuir el riesgo de contagios.



Hernández López, pidió a los usuarios del transporte público, que le digan al chófer que use el cubre bocas, no subirse en caso de que la unidad vaya con el cupo establecido que es del 50 por ciento en el servicio urbano y 3 pasajeros en el servicio de taxi, porque la disminución de los contagios es responsabilidad de la población.



Cabe mencionar que algunos concesionarios se han molestado por estos operativos, porque les disminuye sus ingresos, por ello en algún momento se manifestaron en contra de las disposiciones de la SEMOVI.

