Registran los SSO 386 casos activos de COVID-19

-Las 33 defunciones de este miércoles se añaden a los registros debido a una actualización de las plataformas Sisver/Sinave de la Federación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de junio de 2020.- La subdirectora general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh en representación del titular de esta dependencia, Donato Casas Escamilla, informó que al corte de este miércoles 3 de junio se han registrado 148 casos nuevos, que suman mil 771 casos confirmados a COVID-19.



Agregó que se han notificado cuatro mil 057 casos, de los cuales mil 665 son negativos, hay 621 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, se han recuperado mil 184 personas, hay 386 casos activos y lamentablemente se registraron 33 decesos que suman 201.



Cabe mencionar que este día hubo un incremento sustancial en el número de defunciones registradas, lo cual se debe a un desfase entre las plataformas de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (Sisver) y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), el cual fue detectado y reportado en días previos.



Estas defunciones que hoy se añaden ocurrieron entre el 3 de mayo y el 2 de junio; de las cuales 19 corresponden al IMSS (régimen ordinario y régimen Bienestar), 10 a los Servicios de Salud de Oaxaca y cuatro a la Sedena.



La funcionaria informó también que de la cifra acumulada de defunciones -201- 136 han sido en hombres y 65 mujeres, los rangos de edad más afectados son de 65 y más años con 68 decesos, 55 en el rango de 50 a 59 años, 28 muertes en el de 25 a 44 años. Las comorbilidades asociadas son la diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.



Mencionó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales registra, mil 242 casos y 117 defunciones, Tuxtepec 197 positivos y 35 decesos, seguido del Istmo con 104 casos y 19 fallecimientos, la Mixteca con 102 y 18 muertes, la Costa con 78 y ocho decesos y la Sierra Norte con 48 y cuatro decesos.



Añadió que de los 148 casos nuevos, éstos se han registrado en 45 municipios de la entidad, siendo Oaxaca de Juárez el municipio con el mayor número de contagios con 40 casos nuevos, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con 24, Santa Cruz Xoxocotlán con 13, Santa María Atzompa con cinco, Santa Lucía del Camino, San Antonio de la Cal y Ocotlán de Morelos con cuatro casos cada uno, entre otros.



Sostuvo que de los mil 771 casos confirmados, 751 son de pacientes de 25 a 44 años, seguido de 336 de 50 a 59 años, 227 de 65 y más años, 215 de 45 a 49 años y 113 de 60 a 64 años.



Enfatizó que de los casos confirmados, mil 021 son hombres, 750 son mujeres; de los cuales 474 han sido hospitalizados, mil 297 han sido ambulatorios, de estos mil 202 han sido atendidos por los SSO, 296 en el IMSS régimen ordinario, 126 en el ISSSTE, 57 en el IMSS Bienestar, 41 en la Sedena, 27 en la Semar, 15 en Pemex y siete en otros.



García Kavanagh dio a conocer que suman a la fecha 354 casos positivos a COVID-19 en las y los trabajadores del sector de Salud, 142 en médicos, 152 en personal de enfermería y 60 en otros.



Refirió que hay 386 casos activos, de los cuales 264 están presentes en la Jurisdicción Sanitaria uno de Valles Centrales, 57 en Tuxtepec, 22 en la Mixteca, 19 en la Costa, 14 en el Istmo y 10 en la Sierra Norte.



Finalmente, la funcionaria señaló que seguimos en el “semáforo rojo” de acuerdo a las autoridades sanitarias federales, es decir “debemos seguir en casa, respetando las medidas de higiene y sana distancia para combatir el coronavirus y salir únicamente a lo más indispensable como comprar comida y medicinas, usar el cubrebocas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón”.

