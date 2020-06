Pronóstico Meteorológico para Oaxaca ante la tormenta “Amanda”

-Se prevén lluvias constantes en las últimas horas sobre la Cuenca del Papaloapan, se recomienda a la población cercana a los ríos se mantenga informada con las autoridades municipales.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El Meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil Cutberto Ruiz Jarquín, indicó que la tormenta tropical “Amanda” que golpeo los países de Centroamérica, continúa su recorrido por la península de Yucatán, debido a las condiciones topográficas del territorio mexicano sobre la costa, las probabilidades de que desaparezca son nulas, ya que carece de montañas, pero; puede debilitarse y orientarse nuevamente al Golfo de México.



Detalló que las lluvias continuarán en gran parte del sureste del país, y correspondiente al estado de Oaxaca, sobre la Cuenca del Papaloapan, Sierra norte, Zona Mixe y en el Istmo de Tehuantepec se mantendrán como temporal lluvioso de baja intensidad.

Así mismo dijo, que estas lluvias han sido favorables para parte del territorio oaxaqueño, ya que se han reducido los incendios forestales que recientemente afectaban a la entidad, aunque si bien, cabe mencionar a causado remanentes en otras entidades de la república.



Finalmente extendió las recomendaciones a seguir a las personas que viven cerca de los ríos y en las zonas de riesgo, orientando a mantenerse informados con las autoridades municipales sobre los albergues en caso de desastres hidrológicos.

