Pide Murat a oaxaqueños aislamiento total “voluntario”

-El aislamiento empezará este viernes y termina el 15 de junio

De la Redacción

Oaxaca, oaxaca.- Debido a qué estas dos últimas semanas los casos de covid han aumentado en el estado y superan ya los más de 1, 700, en un mensaje el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa llamó a las y los oaxaqueños al aislamiento voluntario.

Este aislamiento total voluntario, iniciará este viernes y terminaría el 15 de junio, esperando que bajen los casos en el estado, sin embargo por ser voluntario no especificó si habrá sanciones para quien no lo acate.

En un mensaje breve en el palacio de gobierno, pidió quedarse en casa y solo salir para atender actividades prioritarias como la alimenticia y de salud.

A pesar de que el mensaje fue enfocado hacia la región de los Valles Centrales, por momentos hacia alusión a todo el estado, sin embargo el llamado fue voluntario, lo que podría pasar desapercibido en otros municipios como ha sido hasta el momento.

Acompañado de los representantes de las fuerzas armadas, la senadora con licencia Susana Harp, los presidentes de Xoxocotlán Alejandro López Jarquín, de la capital oaxaqueña Oswaldo García Jarquín y Santa Lucía del Camino Dante Montaño Montero, pidió a las y los oaxaqueños analizar la situación en la que quieren estar en un futuro e invitó elegir la vida.

Cabe hacer mención que no solo los Valles Centrales están en números rojos, la Cuenca del Papaloapan tiene ya alrededor de 200 y principalmente Tuxtepec, tiene cifras elevadas en casos confirmados, los cuales siguen aumentando.

