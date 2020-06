Muere reo en Oaxaca, descartan que sea por coronavirus

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- A través de un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), dio a conocer el deceso de un reo en el penal de Ixcotel, pero que no pertenece al grupo de los 6 casos de covid detectados en la penitenciaria.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), confirmó el deceso de una Persona Privada de Libertad en la Penitenciaría Central de Ixcotel; hecho que durante la madrugada de este jueves, fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), para la realización de las diligencias correspondientes y determinación de la causa de muerte.

Se trata de un masculino de 64 años, que presentaba patologías propias de su edad. Es importante mencionar que dicha persona no pertenecía al grupo de los seis casos de COVID-19, confirmados por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) ni presentaba sintomatología alguna referente al citado virus.

La familia del occiso fue notificada en tiempo y forma. Asimismo, recibe el apoyo y orientación institucionales por parte de las áreas encargadas de la SSPO.

Respecto a las Personas Privadas de Libertad (PPL) positivas por COVID-19, siguen siendo monitoreadas permanentemente y recibiendo la atención médica de acuerdo a los protocolos de salud.

