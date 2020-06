Integra Diócesis de Tuxtepec, Comisión para evitar abusos de menores en iglesias

-Además de orientar en caso de que un menor haya sido víctima de abuso, la comisión recibirá denuncias

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Obispo de la Diócesis de Tuxtepec informó que se conformó la Comisión Diocesana para la Protección de Menores, como parte del resultado de la unión de todas las iglesias del país, y es con la finalidad de prevenir cualquier abuso que se pueda presentar en los menores de edad, ya sea en niñas, niños y jóvenes al interior de las iglesias o en la vida eclesial.

Explicó que esta comisión tiene a personal capacitado para atender los casos que se presenten, en la vida eclesial de la Diócesis, y así apoyar a las víctimas y a sus familiares ya sea en lo espiritual y humano, pero además en lo jurídico; así mismo busca prevenir que se comenta algún tipo de delito en este sector vulnerable.

Aseguró que quienes integran esta Comisión, son personas preparadas profesionalmente y con una buena calidad moral, por lo tanto tienen la encomienda de atender los casos que se presentan y así que no haya tolerancia cero.

Los que integran está comisión son José Israel López como Director, Cristóbal Marqués López, Eloísa Camporredondo Porragas, Teresa de Jesús Vázquez Tobal, quienes asesorarán, acompañaran a las víctimas de clérigos, religiosos, religiosas o agentes laicos de pastoral.

Además de que podrán recibir denuncias de abusos cometidos, canalizándolos primero al Obispo, y de acuerdo a las normas canónicas y leyes civiles vigentes, también serán enviadas en las instancias correspondientes.

