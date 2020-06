Habitantes de Mazunte quitan filtros pese a incremento de casos Covid

-Las personas no portaban cubrebocas y no guardaron la sana distancia.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar del incremento considerable que se ha dado en la entidad de Covid-19, un grupo de habitantes de la comunidad de Mazunte, perteneciente al municipio de Santa María Tonameca, retiraron el filtro que habían colocado para evitar el acceso a personas de otras partes y así evitar contagios.

De manera violenta quitaron la malla que había sido colocada, a las personas que se encontraban haciendo guardia los jalonearon, además cabe mencionar que el grupo que llegó a quitar el filtro no portaban cubrebocas y en ningún momento respetaron la sana distancia, así se puede apreciar en un vídeo que circula en las redes sociales.

Uno de los argumentos de este grupo de personas, es que señalan al agente Demetrio Pacheco Matías, de permitir el acceso a trabajadores de la construcción para que laboren en restaurantes donde se está realizando algún tipo de obra, sacando así provecho de esta situación.

Esta no es la primera ocasión que la población acciones de este tipo, cabe recordar que en la comunidad de “La joya” de Santa María Jacatepec, habitantes de ese lugar corrieron al personal de salud, porque les hacían la recomendación de que usaran cubrebocas y que siguieran las medidas de prevención.

Y es que hay un sector de la población que no cree en la existencia del virus, aún cuando las estadísticas dicen lo contrario, tan solo en el corte del 03 de junio, la entidad registró 148 casos, acumulando un total de mil 771 casos confirmados de Covid-19.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario