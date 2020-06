Finaliza este viernes 5 de junio el ciclo escolar 2019-2020 en escuelas de nivel básico: IEEPO

-El gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a través del IEEPO, felicitó a escolares y docentes por cumplir con las actividades educativas

-La principal prioridad es la protección de la vida y la salud de quienes participan en el proceso educativo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de junio de 2020.- Por disposición federal, este viernes 5 de junio concluye el ciclo lectivo 2019-2020 en el sistema educativo estatal, con el programa de aprendizaje a distancia y teniendo como base los libros de texto gratuitos, conforme a los ajustes realizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al calendario escolar aplicable a todo el país, informó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

A nombre del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la autoridad educativa en el estado expresó su reconocimiento a escolares por cumplir satisfactoriamente con las actividades educativas, así como a docentes, madres y padres de familia por el apoyo en la formación de sus hijos e hijas en el periodo de aislamiento voluntario; en el cual las familias han revalorado el insustituible papel que las maestras y maestros desempeñan.



En Oaxaca, aproximadamente 900 mil estudiantes de educación básica de la entidad y más de 82 mil trabajadores, entre directivos, docentes y personal de apoyo a la educación de las ocho regiones del estado, cerrarán sus actividades escolares. Las dos semanas siguientes, docentes y directivos las destinarán a la valoración académica y de calificaciones para concluir oficialmente el ciclo escolar 2019-2020, el próximo viernes 19 de junio.

A partir del 8 de junio y hasta el 7 de agosto, se transmitirán por televisión e internet los contenidos del programa Verano Divertido, con actividades lúdicas, recreativas y de esparcimiento dirigidas a las y los estudiantes de Educación Básica; del 22 de junio al viernes 17 de julio, será el receso escolar para dar paso a la capacitación docente y a los Consejos Técnicos Escolares, los cuales se desarrollarán entre el 20 y el 31 de julio.

El proceso de sanitización de planteles escolares e inscripciones está programado a efectuarse del 3 al 7 de agosto, mientras que la fecha referencial de inicio del curso remedial es el 10 de agosto -en el marco del ciclo escolar 2020-2021-, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, al ser la principal prioridad la protección de la vida y la salud de quienes participan en el proceso educativo.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, puntualizó que el regreso a clases se hará respetando los protocolos sanitarios correspondientes para salvaguardar en todo momento la salud de la comunidad escolar de la entidad y tomando en cuenta las opiniones de todos los actores educativos en las regiones y municipios.

Durante las últimas semanas, la comunidad escolar pudo acceder a actividades a distancia con los contenidos y lecciones del ciclo escolar 2019-2020, teniendo como base los libros de texto gratuitos y como elementos de apoyo los programas de televisión, radio e internet, con el programa “Aprende en Casa” que se transmite a través de los canales 9.1 y 9.2 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv) y la serie radiofónica “Aprendiendo desde mi comunidad”, explicó.

También resaltó que antes de la contingencia sanitaria, durante el ciclo escolar 2019-2020, se fortalecieron las acciones educativas con diversas acciones estratégicas como el programa de Escuelas de Tiempo Completo y entregas de mobiliario, equipo y material escolar, con el fin de elevar la calidad educativa de los educandos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario