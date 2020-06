Enfermeras del Hospital Civil de Oaxaca, denuncian que área covid asignada no está funcionando

-Señalaron que los pacientes con covid se encuentran en otras áreas del hospital, lo que implica un riesgo para los demás pacientes y del personal.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Enfermeras del Hospital Civil “Dr. Aurelio Valdivieso” de la capital oaxaqueña, denunciaron que debido a una remodelación en el nosocomio el área que fue destinada para atender casos de covid, no está funcionando.

Señalaron que en plena contingencia y en el pico de la pandemia para el estado, esta área no está funcionando, que siguen llegando más pacientes los cuales no pueden ser atendidos, incluso dijeron que pueden pasar hasta dos o tres días en espera pues solamente funciona el Triage y que es un riesgo para los demás enfermos y para ellos mismos como trabajadores, por ser un zona de alto contagio.

Aseguraron que al momento en el hospital, se encuentra un paciente positivo y dos más sospechosos en espera del resultado de la prueba que están siendo atendidos en el área de urgencias, afirmaron que no cuentan con el equipo ni la infraestructura adecuada, pero que aun así están siendo atendidos.

Expresaron que su exigencia es que se abra el área de covid, para no exponer a los enfermos que llegan por otros padecimientos, así como también al personal que se encuentran laborando en este nosocomio, pues ya son varios los trabajadores que han dado positivo al covid-19.

Así mismo dieron a conocer que los pacientes positivos con covid, están regados por todas las áreas del hospital, al no tener en funcionamiento el área asignada.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario