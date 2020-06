De manera digital, el trámite para fichas de nuevo ingreso en Tecnológicos de Tuxtepec

-Debido a la contingencia los aspirantes no pueden ir a la escuela, por lo tanto todo será digital

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a la contingencia por el covid-19, los Tecnológicos tanto el de la Cuenca del Papaloapan, como el Nacional de México, campus Tuxtepec ya iniciaron el proceso para el trámite de fichas para quienes deseen ingresar a estas instituciones, sin embargo a diferencia de otros años será de manera digital.

El Tecnológico Nacional de México inició el trámite de ficha de Admisión a partir del pasado 25 de mayo, de manera digital, con la finalidad de evitar concentración de aspirantes. La máxima casa de estudios está ofertando en el sistema escolarizado las ingenierías de Bioquímica y Electromecánica y electrónica, así como ingeniería civil, en gestión empresarial, en sistemas computacionales, además de las carreras de contaduría y administración de empresas.

La fecha límite para el trámite digital de las fichas será el 24 de julio, sin embargo debido a la contingencia, aún no han dado a conocer la fecha para el examen de admisión.

En lo que respecta al Tecnológico de la Cuenca del Papaloapan está ofreciendo la ingeniería de Agronomía y la licenciatura en Biología, y de igual forma los jóvenes aspirantes deben de realizar el trámite digital en la página oficial.

En esta institución, el examen está programado para el 4 de agosto, a pesar de que se desconoce sí para esas fechas el municipio de Tuxtepec esté con la nueva normalidad.

En otros años, los aspirantes a estudiar en cualquiera de estas instituciones acudían a la misma realizar el trámite de las fichas, sin embargo por la contingencia hubo estos cambios.

