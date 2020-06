Contagiado de covid ex secretario de salud en Oaxaca, Germán Tenorio en penal de Ixcotel

-El ex funcionario es acusado de haber desmantelado la infraestructura hospitalaria para cometer enriquecimiento inexplicable

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- Germán Tenorio Vasconcelos el ex secretario de Salud, en el régimen del ex gobernador Gabino Cué, quien se encuentra preso en el penal varonil de Oaxaca Ixcotel, acusado de haber desmantelado la infraestructura hospitalaria estatal para cometer enriquecimiento inexplicable, resultó positivo a la prueba de covid-19, junto con 6 internos mas.

Ademas hay 7 más en el penal varonil de Tanivet, que ya presentan una franca recuperación.

El ex funcionario, fue aislado en una área médica especial, junto el resto de los presos infectados, donde recibe atención médica y hasta el momento su condición es estable.

El ex servidor público es señalado por la Fiscalía anticorrupción por diversos delitos entre ellos abuso de autoridad, peculado, enriquecimiento inexplicable y fraude.

Tan solo en uno de los expedientes se precisa que Tenorio cuando fue Secretario de Salud a lado del ex gobernador Gabino Cué desvió 3 mil 534 millones 280 mil pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), que estaban destinados para el equipamientos de hospitales regionales y clínicas rurales.

También desvió fondos por mas de 2 mil millones de pesos con lo que construyó una mansión y adquirió un avión privado.

Su proceso se encuentra en fase de alegatos y el juez que revisa el caso le ha suspendido el derecho a la libertad caucional por considerarlo como un hombre peligroso, ya que se evadido hasta en 4 ocasiones, hizo cambio de identidad, hasta que fue detenido hace dos años en Guadalajara Jalisco.

El contagio del ex funcionario estatal, se reportó en la penitenciaria de Santa Maria Ixcotel al parecer en una visita familiar.

En cuanto al resto de los 7 contagiados en el penal varonil de Tanivet, su estado se reporta de franca recuperación.

De acuerdo al protocolo de salud, desde el primer momento de registrarse los síntomas, las 14 personas contagiadas se han mantenido en aislamiento, bajo vigilancia y observación permanentes, con las debidas precauciones sanitarias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario