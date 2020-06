Además de covid, reportan 14 casos de dengue en la Cuenca

-Del total 9 son graves y 5 son no graves, antes llamados dengue clásico

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La región de la Cuenca del Papaloapan, ocupa el segundo lugar con casos de covid confirmados, siendo Tuxtepec en donde se concentra el mayor número de éstos, sin embargo lamentablemente también se reportan 11 casos positivos de dengue en este municipio.

Datos proporcionados por la Jurisdicción Sanitaria, reportan que en lo que va de este año se tienen 14 casos positivos en la región, de los cuales 11 están concentrados en Tuxtepec en donde 5 son no graves (antes llamados clásicos) y otros 6 graves o hemorrágicos; los otros 3 casos están en Loma Bonita y también son graves.

Sin embargo no se reportan casos de zika, ni chikungunya, que son padecimientos que se han reportado en otros años, durante esta temporada.

Informaron que siguen con las acciones de prevención pero además para combatir los criaderos de mosquitos, así como la colocación del abate, sin embargo estas medidas no funcionan si no existe la cooperación de la población limpiando sus patios, y sobre todo eliminando los criaderos de mosquitos.

Pidieron además limpiar los lotes baldíos ya que son en éstos en donde por la basura suelen servir como focos rojos.

A nivel estado se tiene conocimiento que existen ya 44 casos confirmados distribuidos en los Valles Centrales, Tuxtepec, la región de la Costa y el Istmo de Tehuantepec.

