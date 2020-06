“Si te cuidas tú, nos cuidas a todos”, campaña en 62 variantes lingüísticas sobre medidas sanitarias por COVID-19

-La Defensoría Pública del Estado promueve esta iniciativa que pretende llegar a 250 mil personas indígenas en la entidad

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de junio de 2020.- Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca a través del programa de intérpretes y promotores interculturales, inició desde este 1 de junio la campaña “Si te cuidas tú, nos cuidas a todos”, la cual consiste en la interpretación oral en 62 variantes lingüista sobre las medidas de prevención y control de la pandemia.

A través de 62 audios y videos que son puestos a disposición de las autoridades indígenas y difundidas en diversos medios de comunicación del estado, se pretende que el mensaje llegue al menos a 250 mil personas indígenas en todo el territorio oaxaqueño.

Asimismo, esta red de intérpretes y la Defensoría Pública ponen a disposición de las autoridades indígenas este material audiovisual para su difusión en perifoneo en los municipios que hablen y entiendan una de estas 62 variantes lingüísticas. Esta acción será permanente hasta levantada la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Cabe señalar que el programa de intérpretes y promotores interculturales de la Defensoría Pública del Estado, nació en el 2019, es único en México y alberga a más de 80 jóvenes indígenas hablantes de 62 variantes lingüísticas, quienes continúan en formación en temas de traducción, interpretación, derechos humanos e interculturalidad.

De igual manera, fungen como un puente de comunicación entre las personas indígenas en conflicto con la ley penal, las personas privadas de libertad, las y los defensores públicos, sus familias y sus autoridades; lo que ha permitido incrementar hasta en 300 el número de personas indígenas liberadas en esta administración.

