Próximo a iniciar banderazo de la obra pública 2020: Dávila

-Previo a los trabajos se capacitará a constructores y trabajadores para que cumplan con normas de salubridad para evitar contagios de coronavirus, anunció

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Fernando Bautista Dávila afirmó que el Gobierno Municipal cumplirá con la obra pública programada para este 2020; anunció que podría ser el próximo lunes cuando comiencen los trabajos, no sin antes capacitar a constructores y empleados que estarán al frente de la construcción de estas acciones programadas en beneficio de los tuxtepecanos.

Dijo que de acuerdo a los nuevos lineamientos que entraron en vigor a partir del lunes en el que se incluye como actividad esencial la industria de la construcción, el Gobierno Municipal está en posibilidades de comenzar con la edificación de la obra pública, aplicando todos y cada uno de los protocolos de seguridad para evitar la propagación de contagios de Covid-19.

Explicó que para ello se apoyarán con las autoridades de salud y en específico con la Jurisdicción Sanitaria 03, para capacitar a los constructores, responsables y empleados para que conozcan los riesgos de contraer esta enfermedad y cómo evitarlos para salvaguardar la salud de ellos y de sus familias.

“Vamos a cumplir, los lineamientos de ejecución del recurso nos permite ejercerlo hasta el 31 de diciembre de este año fiscal”, indicó el Presidente Municipal de Tuxtepec.

Cabe señalar que a principios del mes de mayo el Cabildo tuxtepecano aprobó por unanimidad el primer paquete de obras que se construirán en este Ejercicio Fiscal 2020 en el que se considera la construcción de 44 obras con inversión de 47 millones 674 mil 412 pesos con 61 centavos, provenientes del Fondo III Ramo 33.

