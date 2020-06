Por posible caso Covid, cierran temporalmente sucursal de citibanamex en Oaxaca

-Sanitizarán la sucursal para evitar que haya más contagios y se puedan realizar las actividades de manera segura



Luis Jerónimo



Oaxaca, Oaxaca.- La sucursal del banco citibanamex de la calzada Porfirio Díaz de la ciudad capital cerró sus puertas, debido a un supuesto caso positivo de Covid-19 en una persona que acudió a realizar un trámite en la sucursal bancaria.



Existen dos versiones que se rumoran entre el personal y los cuentahabientes, una es que la persona en cuestión estaba en el interior de la sucursal y entre los documentos que entregó, iba el resultado de la prueba de laboratorio que era positivo, la otra versión es que esta supuesto caso fue detectado antes de entrar.



El cierre de la sucursal fue de manera temporal, en lo que se realizan las labores de sanitización, para garantizar que tanto el personal como los clientes pueden realizar sus actividades de manera segura y así evitar que haya más contagios.



Cabe mencionar que a pesar de esta situación, las personas que estaban formadas, no respetaban la sana distancia, aún cuando el personal del banco les entregó fichas para ser atendidos, esta situación se presenta en la mayoría de los bancos, cajas de ahorros y casas de empeño principalmente.

