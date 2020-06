Policías de Astata, golpean a enfermero por miedo de contagio

Con información de Diario El Fortín

Oaxaca, Oaxaca.- La noche de este martes un enfermero que labora en la comunidad de Copalita en el municipio de Santiago Astata, denunció que fue golpeado por policías municipales por considerarlo un riesgo de contagio de covid-19.

Pedro Rosales denunció este hecho como parte del riesgo que desafortunadamente enfrentan trabajadores de salud, por la emergencia sanitaria y como un acto de abuso de autoridad.

Aseguró que los policías municipales de Santiago Astata acataron una orden del edil municipal Doriam Ricardez y tras una brutal golpiza, presenta heridas de gravedad a la altura de la cabeza.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la noche cuando el enfermero intentaba ingresar a la comunidad, pero le negaron el acceso.

El trabajador de salud pidió la intervención de las autoridades competentes castigar a los responsables de esta agresión.

