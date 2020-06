IEEPO invita a consultar convocatorias sobre temas educativos en la página web institucional

-Este tipo de actividades contribuyen a crear en niñas y niños una cultura de conciencia y responsabilidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de junio de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invita a la comunidad docente y ciudadanía en general, a consultar las convocatorias sobre temas educativos y sociales disponibles en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo que también ofrece a las y los trabajadores de la educación la opción de realizar trámites vía internet, con el objetivo de facilitar y agilizar los servicios.

Este tipo de actividades que contribuye a crear en niñas y niños una cultura de conciencia y responsabilidad, así como a reconocer la labor de personas que han aportado a su comunidad y promovido acciones destacadas, son apoyadas por el gobernador Alejandro urat Hinojosa y el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal.

En el apartado de convocatorias, en la página web, se pueden consultar las bases del Premio Docentes Extraordinarios: National Teacher Prize México; el curso La recreación musical como medio para el aprendizaje, que se impartirá en modalidad autogestiva con acompañamiento en línea; Premio Zayed a la Sostenibilidad 2020; Becas BBVA 2020-2021 y el XLIII Concurso Nacional de Pintura Infantil “El Niño y la Mar”, entre otras.

Sobre esta última, el IEEPO informa que la fecha de plazo para recepción de dibujos será hasta el próximo 11 de junio y en esta ocasión se reciben los trabajos de manera digital, en formato jpg, con una resolución de 300 dpi (puntos por pulgada), de forma clara y legible, que deberán ser enviados junto con los datos del participante al correo electrónico: [email protected].

Por otra parte, a través de la página web institucional los usuarios de internet también podrán resolver sus dudas en relación a los temas concernientes al ámbito educativo mediante el servicio de chat en línea.

Entre los trámites digitales que ofrece esta plataforma digital se encuentran la Validación de Certificado Electrónico a través del código de respuesta rápida (QR, por sus siglas en inglés) para nivel Básico, Constancias de Servicios Educativos, de Retención (Formato 37) y Comprobantes de Pago.

