Huatulco aprobó nuevos protocolos para el regreso a la “Nueva Normalidad”

-Estas normas y protocolos se realizarán para reactivar la economía

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El presidente Municipal de Santa María Huatulco, Giovanne González García, emitió un comunicado en el que anuncia los cambios que se harán para el regreso de la “Nueva Normalidad” en este municipio.

El H. cabildo ha aprobado los protocolos y normas para este regreso, con la finalidad de reactivar la economía del municipio, los cuales se regirán a partir de ahora y se llevaran de manera gradual, ordenada y cauta.

En la primera fase se reactivará la actividad comercial para establecimientos denominados clasificación cero, como son dulcerías, zapaterías, tiendas de plástico, novedades, florerías, joyerías, establecimientos de servicios de recargas telefónicas, tiendas de ropa, estéticas, peluquerías, salones de belleza, casetas telefónicas, boneterías, cerrajerías, huaracherías, mercerías, venta de productos higiénicos y de limpieza, venta de desechables, venta de artículos de pesca, tiendas de telas y mercerías; todos estos respetando los protocolos de sanidad y y cumpliendo los requisitos que las las áreas de salud y comercio indiquen; además solo podrán abrir los días lunes, miércoles y viernes con un horario de 9 am a 6 pm.

Así como también podrán salir a realizar actividades físicas de manera individual, como caminar, correr o andar en bicicleta, en circuitos y zonas autorizadas que son el Parque Rufino Tamayo, el boulevard Guelaguetza, boulevard Benito Juárez, y el boulevard Chahue, pertenecientes a la agencia Santa María, Huatulco y en la cabecera municipal el boulevard José Murat y avenidas principales, manteniendo la sana distancia, el uso obligatorio de cubrebocas y las medidas de prevención necesarias.

Los comercios esenciales continuarán abiertos como hasta ahora, con las medidas estipuladas por las direcciones de salud y comercios, en los casos de establecimientos de venta de alimentos, continuarán con el servicio solo para llevar y manteniendo estrictas medidas de sanidad.

Bares, cantinas, discotecas, centros nocturnos, gimnasios, ciber, centros de videojuegos, balnearios, salones de fiesta y banquetes, hoteles, posadas moteles y similares, comerciantes ubicados en playas y bahías, comerciantes ambulantes y mercados municipales, no podrán reactivar su actividad comercial, ya que que permiten la aglomeración de personas.

La ley seca continua vigente, en caso de transportar bebidas alcohólicas la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, procederá a su resguardo correspondiente y serán entregados al propietario una vez que la Ley Seca termine y con la sanción correspondiente.

Espacios públicos como cines, parques, unidades deportivas, playas, ríos, Bahías y demás que impliquen la aglomeración de personas seguirán cerrados con el fin de evitar contagios por covid-19.

Por último, el presidente recalcó que con el proceso de la Nueva Normalidad y el comportamiento de todos, marcará la pauta para la reapertura de los demás giros comerciales, asimismo no se debe bajar la guardia, las medias seguirán para evitar más contagios, por lo que se seguirán reforzando las medidas como son el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, así como también la desinfección de espacios públicos y no salir de casa si no es necesario.

