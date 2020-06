Gana Pedro Lezama amparo para continuar tratamiento en el IMSS

-La institución pretendía quitarle el servicio, porque finalizó su tiempo como becario del programa “Jóvenes construyendo el futuro”



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- El joven Pedro Lezama ganó un juicio de amparo para continuar su tratamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pues actualmente se encuentra en recuperación por las lesiones que sufrió en el mes de septiembre de 2019.



Este amparo lo promovió debido a que el IMSS no podía seguir atendiéndolo, debido a que este tres de junio vence su permanencia en el programa “Jóvenes construyendo el futuro”, el fallo a favor del joven tuxtepecano se dio el pasado domingo 31 de mayo.



De acuerdo al amparo 90/2020, Pedro Lezama seguirá siendo atendido en el Hospital de especialidades del Centro México “La Raza” del IMSS en la Ciudad de México, uno de los factores que se tomaron en cuenta para que el fallo saliera a su favor, fue que en caso de darlo de baja del IMSS, se podrían ocasionar daños a su salud.



Los padres de Pedro comentaron que al ver que su periodo dentro del programa estaba por vencer, acudieron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del propio IMSS, sin embargo no obtuvieron respuesta, por ello fue que promovieron el amparo, el cual salió a favor del joven tuxtepecano.

