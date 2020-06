Alerta CEPCO a la población por lluvias en Oaxaca

Oaxaca de Juárez, Oax. 2 de junio de 2020.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informa que, “celdas convectivas” producto del desprendimiento de la tormenta tropical “Cristóbal” generarán fuertes lluvias en la entidad.



Antonio Amaro Cancino, titular de la CEPCO, indicó que estas lluvias se presentarán con mayor intensidad en la zona Costa e Istmo de la entidad, por lo que se pide a la población atender las recomendaciones.



Indicó que la última imagen de satélite muestra una compacta celda de tormenta sobre el sur y oriente del Istmo que generará lluvias intensas, chubascos y actividad eléctrica en las próximas tres horas, con posibles rachas fuertes de viento y corrientes ascendentes que se extenderán hacia la línea costera.



Recomendaciones ante eventos con actividad eléctrica

La CEPCO advierte que los relámpagos o rayos se originan sin previo aviso, además existe un primer rayo, antes del cual no hay ninguna señal de peligro.



Por tal motivo, si la tormenta se acerca y usted está en la playa, ríos, lagos, o piscinas, salga de los mismos; si está al aire libre no se proteja debajo de árboles o palmeras, y aléjese de torres de comunicaciones, postes del tendido eléctrico, antenas o mástiles de banderas.



Si va por la calle entre a un edificio, más aún si tiene pararrayos; si está en la casa, aléjese de puertas y ventanas, apague la radio, así como otros aparatos eléctricos, siéntese en una silla o sillón que tenga patas de madera o plástico.



No hable por teléfono y desconéctese del internet, evite en lo posible abrir llaves de agua, lavar o bañarse en esos momentos; y sobre todo mantenga la calma.

