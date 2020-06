A una semana de incendio, locatarios de central de abasto sin recibir apoyos

-Dijeron que las autoridades les han dicho que la rehabilitación se encuentra en etapa de proyecto

-Piden que de manera temporal sean reubicados en el estacionamiento del mercado de abasto



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Han pasado siete días del incendio en la zona de artesanías de la central de abasto y seis días del anuncio del gobernador de destinar cien millones de pesos para la rehabilitación de esa zona, sin embargo los afectados aseguran que no han recibido ningún tipo de apoyo hasta el momento.



Samuel Reyes Merino, uno de los afectados dijo que en reuniones que han tenido con el gobierno del estado, les han informado que esto se debe a que la rehabilitación se encuentra en la etapa de proyecto y que los apoyos económicos deben ser aprobados por el cabildo y de esto tampoco han visto acción por parte de las autoridades municipales y estatales.



Fueron 95 los locales del área de artesanías los que resultaron afectados por el incendio, 95 comerciantes que se encuentran desesperados por la falta de apoyo por parte del gobierno municipal y del gobierno del estado, pues para muchos de ellos, esa era la fuente de ingresos para la manutención de sus familias.



Otra de las locatarias pidió a los encargados del proyecto que se contemple la construcción de una cisterna y de un sistema para captar agua de lluvia, para así tener el abasto del vital líquido durante todo el año, asimismo indicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) haga un proyecto de nuevo cableado.



Y es que afirmó que la actual instalación no está bien hecha, toda vez que los cables pasan por encima de los locales y que ese fue un factor importante para que el fuego se extendiera rápidamente por la zona, además pidieron que todo esto se haga en el menor tiempo posible para que puedan regresar a sus actividades.



Además dijeron que les han propuesto un espacio de rehabilitación económica, los locatarios propones que ese espacio sea en el estacionamiento del mercado de abasto, porque es la zona más cercana a dónde ser ubican sus locales y así sus clientes puedan encontrarlos con mayor facilidad.



Han pasado siete días del incendio y en los pasillos de la zona de artesanías, aún se aprecian los restos quemados dela mercancía que había en los locales, como si el incendio hubiera sido hace unas horas.

