Vinculan a proceso a cuatro presuntos secuestradores de Tuxtepec

-El juez de control determinó que los acusados sigan su proceso en prisión preventiva



Jorge Acevedo



Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca vinculó a proceso a cuatro presuntos secuestradores que operaban en la ciudad, el juez de control determinó que su proceso lo seguirán en prisión preventiva, debido a la gravedad del delito que se les imputa.



Estos cuatro presuntos secuestradores forman parte de una banda que se dedica al secuestro y su detención se dio en un operativo que montaron autoridades federales el pasado 26 de mayo en la cabecera municipal, luego de su detención fueron puestos a disposición del agente del ministerio público de la fiscalía por el delito de secuestro agravado.



Esta información se dio a conocer por medio de un boletín de la instancia encargada de impartir justicia, el documento menciona que de acuerdo a la causa penal 102/2020, alrededor de las 9:30 de la mañana del 26 de mayo, los imputados habían privado de su libertad a una persona en la calle 16 de septiembre y se lo llevaron a una casa de seguridad en la colonia Adolfo López Mateos.



En la audiencia que se llevó a cabo, la Fiscalía proporcionó los datos de prueba para que el juez de control tuviera los elementos para vincular a proceso a los imputados, quien determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgando tres meses para el cierre de la investigación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario