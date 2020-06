Por primera vez en la historia, legisladores de Oaxaca sesionan virtualmente

-“Nos permitirá agilizar el trabajo legislativo”: Fredie Delfín

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Este lunes las y los integrantes de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Oaxaca sostuvieron la primer sesión virtual oficial, luego de que el pasado jueves aprobaran una reforma que incluye esta forma de sesión en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Poder legislativo.

La iniciativa fue presentada por el Diputado Morenista Fredie Delfín Avendaño desde el pasado 28 de abril ante la propia Comisión Permanente, y aprobada en Sesión Extraordinaria del Pleno Legislativo el pasado jueves.

“Cuando la entidad enfrenta una crisis como la del COVID-19 o la que vivimos hace unos años por los terremotos, se requiere actuar de inmediato, apresurarnos a atender las necesidades de la gente afectada, y eso no puede esperar a que nos reunamos físicamente los 42 legisladoras y legisladores de Oaxaca” aseveró el congresista.

Aunque otras soberanías, como el Senado de la República, ya han recurrido a las sesiones virtuales, es Oaxaca la primera entidad en incluir esta forma en su marco jurídico, lo que le da carácter oficial a las sesiones que se realicen por esta vía.

“Las herramientas tecnológicas existentes nos permitirán agilizar el trabajo legislativo, pero también, dotar de una dosis extra de transparencia, al poder transmitir estas sesiones el línea” puntualizó Delfín.

Cabe señalara que esta forma de sesión será válida para el trabajo del Pleno Legislativo, así como el de las Comisiones.

Comentarios

