Ixtlán se pone en cuarentena por 15 días

-A partir de este lunes inició esta cuarentena

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Ixtlán de Juárez, municipio del estado de Oaxaca adentrado en la Sierra Norte, inició un aislamiento total de 15 días, a partir del 1 de junio, al finalizar la Jornada Nacional de Sana Distancia, esto al confirmar el segundo caso de Covid-19 dentro de la población.

Las medidas que implementarán son que van a cerrar el acceso a este municipio, por lo tanto personas ajenas no podrán entrar, además dentro de la población solo podrá realizar las compras una persona, y será únicamente para alimentos y lo relacionado a la salud.

Además se suspenderá el transporte público a la capital, para evitar más contagios, y en caso de que alguien de este municipio trabaje en la capital oaxaqueña, durante los próximos 15 días no podrá ingresar a la comunidad, o en su caso salir de la misma; en lo que respecta a la carretera hacia Tuxtepec, no estará cerrada.

Serán quince días los que estén en esta cuarentena, la cual inició este lunes y esperan que durante este tiempo los ciudadanos tomen todas las medias para evitar más contagios.

