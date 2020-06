Gobierno de Tuxtepec lleva apoyo alimentario a miles de familias

-Rebasa el 50 por ciento del total proyectado en el Programa Social de Seguridad Alimentaria

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Para respaldar a las familias que han resultado más afectadas durante la pandemia del Covid-19, el Gobierno Municipal de Tuxtepec reforzó la entrega de los beneficios del Programa Social de Seguridad Alimentaria, entregando durante los meses de abril y mayo 26 mil beneficios con productos de la canasta básica de los 48 mil autorizados por el Cabildo tuxtepecano.

Personal de la Dirección de Desarrollo Social y de Atención Ciudadana, acompañados del Presidente Municipal, durante los días viernes, sábado, domingo y lunes, visitaron colonias y comunidades llevando la ayuda a las personas más vulnerables.

Durante estos recorridos el alcalde ha destacado que, “De manera responsable estamos llevando esta ayuda a todas las familias que en verdad lo necesitan, gracias a la decisión del Cabildo que autorizó 6 millones de pesos para apoyarlas durante la pandemia, en los meses de abril, mayo y junio”.

Ante el alto índice de casos positivos en Tuxtepec, el edil ha insistido en la importancia del lavado de manos con agua y jabón, usar gel antibacterial, cubrebocas que se convirtió en una obligación para transitar en la vía pública, no viajar en la medida que se pueda a la cabecera municipal.

Así también invita a cuidar a los adultos mayores que son los más vulnerables a contagiarse del coronavirus, así como a los niños, mujeres embarazadas y a cualquier persona que sufra de alguna enfermedad relacionada con el sistema respiratorio, diabetes, hipertensión, obesidad o deficiencias en sus defensas; en tanto,; reiteró el llamado a no salir de sus hogares, a quedarse resguardados en casa para salvaguardar su salud y la vida de sus familias.

En la entrega de ayuda alimentaria este fin de semana e inició de la presente, se favoreció a familias de las comunidades de Agua Fría Piedra del Sol, Rancho La Montaña, Ojo de Agua, Pueblo Nuevo Ojo de Agua, San Felipe de la Peña; así como las colonias La Moderna, Las Maravillas, 12 de Julio, fraccionamientos Papaloapan, Las Palmas y el ejido Adolfo López Mateos, además de otorgar esta asistencia a músicos y choferes del municipio.

Así como a los habitantes de Año de Juárez, La Carlota, Lázaro Cárdenas, Buena Vista Gallardo, La Fuente Misteriosa, La Unión y Paraíso Zacatal, además de el reacomodo Playa de Mono, fraccionamiento Playa de Mono, La Victoria, La Aurora, Santa Cruz, María Eugenia y colonia Centro, entre otras.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario