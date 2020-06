Exhortan los SSO continuar con las acciones preventivas de sana distancia, lavado de manos y quedarse en casa

-Los SSO informan que hay 339 casos activos en la entidad

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de junio de 2020.- La subdirectora general de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Rosa Lilia García Kavanagh informó que al corte epidemiológico de este lunes 1 de junio, se han contabilizado 96 casos nuevos que suman mil 512 confirmados a COVID-19 en la entidad.



Detalló que se han notificado tres mil 673 casos; de los cuales mil 543 han sido negativos, 618 son sospechosos y están en espera de resultados por laboratorio, se han recuperado mil 009 personas, 339 son casos activos y lamentablemente se han registrado 10 decesos este día, por lo que suman 164.



Agregó que en la Jurisdicción Sanitaria uno Valles Centrales hay mil 058 casos confirmados con 94 defunciones, Tuxtepec con 157 casos y 27 fallecimientos, el Istmo con 97 y 18 decesos, la Mixteca con 88 y 15 muertes, seguido de la Costa con 70 casos y siete decesos y la Sierra Norte con 42 y tres defunciones.



Puntualizó que los 96 casos nuevos se han registrado en 45 municipios, teniendo Oaxaca de Juárez 21, San Juan Bautista Tuxtepec ocho, Santa Cruz Xoxocotlán siete, San Antonio de la Cal con seis, la Villa de Zaachila, San Bartolo Coyotepec, y San Pablo Huixtepec con tres cada uno, entre otros.



De los mil 512 casos confirmados, 650 son en el grupo de edad de 25 a 44 años, seguido de 280 de 50 a 59 años, 195 de 65 y más años, 180 de 45 a 49, 101 de 60 a 64 años, el resto de otras edades. Asimismo, 339 pacientes se encuentran en aislamiento y mil 009 se han recuperado.



García Kavanagh señaló que de los casos confirmados, 861 son en hombres, 651 en mujeres. Dijo que 416 han sido hospitalizados y mil 096 ambulatorios. Por institución se han atendido mil 033 en los SSO, 229 en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) régimen ordinario, 115 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 51 en el IMSS Bienestar, 35 en la Sedena, 27 en la Semar, 15 en Pemex y siete en otros.



La funcionaria dijo que en el personal del sector Salud suman 304 casos positivos, de los cuales 121 son médicos, 136 en enfermería y en otras áreas 47.



Añadió que de los casos recuperados la Jurisdicción Sanitaria uno Valles Centrales registra 724, seguido de Tuxtepec con 92, el Istmo con 64, la Mixteca con 57, la Costa 46 y la Sierra con 26 que hacen un total de mil 009.



Recalcó que de las defunciones el grupo de edad de 65 y más años registra 63 decesos, de 50 a 59 años con 39, de 60 a 64 años con 24 fallecimientos. Por sexo, en hombres se tiene el registro de 112 y mujeres 52, siendo las comorbilidades principales la diabetes, seguido de la hipertensión, obesidad, insuficiencia renal, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) e inmunosupresión.



La Subdirectora General de Innovación y Calidad dijo que de las 10 defunciones registradas este lunes, nueve fueron en hombres, incluyendo a un menor de un año de edad residente de San Pedro Ixtlahuaca sin comorbilidad, cinco más no tenían ninguna enfermedad adicional, tres con diabetes e hipertensión, y una mujer de 49 años residente de Santo Domingo Tehuantepec con diabetes.



Finalmente, refirió que todas y todos debemos continuar con las acciones de la estrategia de sana distancia, las medidas higiénicas como el lavado de manos con agua y jabón de manera frecuente, el uso de cubrebocas y quedarnos en casa.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario