Exhorta Irineo Molina a reforzar medidas sanitarias por Covid-19

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El estado de Oaxaca se encuentran en semáforo rojo por casos de Covid-19, ante ello el diputado federal Irineo Molina Espinoza exhortó a la ciudadanía a reforzar las medidas sanitarias emitidas por el sector salud, y con pequeñas pero significativas acciones, hacer la diferencia

El diputado Irineo Molina recalcó que es importante mantener una buena alimentación e higiene para prevenir y disminuir contagios, además de seguir las siguientes recomendaciones:

1️⃣ Uso correcto del cubrebocas 😷

2️⃣ Sana distancia 🧍🏻♀️-1.5 metros-🧍🏻

3️⃣ Lávate las manos con agua y jabón 🚰🧼

4️⃣ Uso del gel antibacterial 🧴

5️⃣ Quédate en casa 🏡

¡Juntos, saldremos adelante!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario