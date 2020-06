Depresión tropical “Tres” podría intensificarse a tormenta tropical

NOTIMEX

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la Depresión Tropical “Tres” se ubica a 200 km al oeste de Campeche y a 260 km al noreste de Coatzacoalcos, Veracruz, por lo que podría intensificarse a Tormenta Tropical frente a las costas de Tabasco, por lo que se esperan lluvias en el oriente y sureste del país, incluyendo la Península de Yucatán.

El SMN indicó que en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan tormentas intensas. Además de rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora (km/h), oleaje de 2 a 3 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche.

Mientras que un canal de baja presión en el interior del territorio nacional, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento al paso de las tormentas y posibles granizadas sobre entidades de, norte, noreste, centro y occidente del país, incluyendo el Valle de México.

En tanto, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste, occidente y sur de la República Mexicana. Con temperatura máxima superior a 40 grados Celsius en siete entidades del país.

El SMN prevé lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Así como lluvias muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas para Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en San Luis Potosí e Hidalgo.

De la misma forma, espera intervalos de chubascos con lluvias fuertes acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas para Tamaulipas, Querétaro y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento se presentarán durante las tormentas en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México.

