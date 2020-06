Aumenta a 111 nuevos casos en Oaxaca y 4 nuevos decesos por Covid

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La cifra de casos positivos de Covid-19 en el estado de Oaxaca continúa en aumento, por lo que hasta el día de hoy se tienen contabilizados 1,623 casos confirmados, 168 defunciones y 637 casos sospechosos.

En la capital del estado se reportan 40 nuevos casos positivos y un fallecimiento por covid-19. Total 438 casos y 31 defunciones.

En la región de la Cuenca del Papaloapan la ciudad de Tuxtepec registra su segundo aumento más alto con 12 nuevos casos positivos y 2 fallecimientos por covid, lo que da un total de 142 casos confirmados y 24 defunciones.

En el municipio de Loma Bonita, hay un nuevo caso positivo por covid-19. Total 08 casos.

Acatlán de Pérez Figueroa, reporta su tercer caso positivo.

Los municipios que se suman a la lista con sus primeros casos positivos de Covid son: Abejones con 1 y Santo Domingo Teojomulco con 2.

La estadística de los municipios que reportan nuevos casos de covid-19 en el estado es la siguiente:

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 2 nuevos casos positivos por covid-19. Total 34 casos y 07 defunciones.

Villa de Tamazulápam del Progreso, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 03 casos y 01 fallecimiento.

Miahuatlán de Porfirio Díaz, su tercera defunción por Covid-19. Total 10 casos y 03 fallecimientos.

Santa María Huatulco, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 14 casos y 02 defunciones.

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 12 casos y 06 defunciones.

Ciudad Ixtepec, su segundo caso positivo por covid-19.

Santiago Lachiguiri, segundo caso positivo por covid-19.

Asunción Nochixtlán, 02 nuevos casos positivos por covid-19. Total 12 casos.

Villa de Etla, 02 nuevos casos positivos por covid-19. Total 08 casos y 01 defunción.

San Andrés Huayápam, reporta un nuevo caso positivo por covid-19. Total 08 casos y 01defunción.

Soledad Etla, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 04 casos y 01 defunción

San Agustín Etla, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 05 casos.

San Pablo Etla, 03 nuevos casos positivos por covid-19. Total 10 casos.

San Lorenzo Cacaotepec, un nuevo caso positivo por coviD-19. Total 10 casos.

Santa María Atzompa, 4 nuevos casos positivos por covid-19. Total 70 casos y 08 defunciones.

Tlalixtac de Cabrera, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 08 casos.

Santa María del Tule, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 11 casos y 02 defunciones.

Santa Lucía del Camino, 04 nuevos casos positivos por covid-19. Total 62 casos y 02 defunciones.

San Sebastián Tutla, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 22 casos y 01 defunción.

San Antonio de la Cal, un nuevo caso positivo por Covid-19. Total 49 casos y 08 defunciones.

Santa Cruz Xoxocotlán, 08 nuevos casos positivos por covid-19. Total 128 casos y 11 defunciones.

San Agustín de las Juntas, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 12 casos.

Cuilápam de Guerrero, 04 nuevos casos positivos por covid-19. Total 14 casos.

Zimatlán de Álvarez, un nuevo caso positivo por covid-19. Total 16 casos y 01defunción.

Ocotlán de Morelos, 04 nuevos casos positivos por covid-19. Total 10 casos y 01 defunción.

Información de tt/@MolinaRobertoMx

