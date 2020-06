Apoyos del gobierno no están llegando a los trabajadores, denuncian organizaciones de Oaxaca

-Señalan que el rescate de empresas es sólo para familiares del gobernador y del secretario de finanzas

Luis Jerónimo

Oaxaca, Oaxaca.- Los apoyos que el gobierno está entregando sólo llegan a las empresas registradas y no a los trabajadores, además las condiciones sanitarias no han mejorado y esto ha ocasionado el colapso de los servicios de salud en el estado, denunciaron varias organizaciones sociales del estado de Oaxaca en conferencia de prensa.

Asimismo, dijeron que hasta el momento no se sabe en dónde se han aplicado los millones de pesos que el gobierno estatal destinaría a los hospitales públicos para atender los casos de Covid-19, agregaron que se están haciendo negocios con empresas señaladas de cometer desfalcos y lavado de dinero.

Además reclamaron que muchos funcionarios y servidores públicos han tomado esta contingencia como periodo vacacional, incluso dijeron que la pandemia está siendo utilizada por el gobierno federal y estatal para no tener diálogo con las organizaciones y así desviar los recursos destinados a infraestructura social.

Agregaron que a todas luces se ve que los recursos desinados para atender la pandemia no están siendo aplicados en infraestructura de salud y equipamiento, sino en beneficiar a ciertas empresas del sector hotelero, restaurantero y de construcción.

Por estos señalamientos, las organizaciones pidieron al gobernador Alejandro Murat y al Secretario de Finanzas Vicente Girón, que el rescate financiero no sea sólo para las empresas de sus familias, exigieron proyectos productivos, abasto financiero y alimentario para las personas que se encuentran sin trabajo debido a la pandemia por el Covid-19.

Además pidieron a las autoridades que se entregue equipamiento, insumos y material a los trabajadores del sector salud que están atendiendo a pacientes con Covid, pues en varias ocasiones se han denunciado las carencias que tiene el personal de los hospitales.

Estas declaraciones las hicieron en una conferencia de prensa, en dónde también dieron a conocer que se sumarán a las actividades que realizará el Comité de Víctimas 19 de junio, por el cuarto aniversario de los hechos que se registraron en Nochixtlán, cuando el magisterio y la población tenían bloqueada la supercarretera Oaxaca-México.

