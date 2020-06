Tuxtepec no entrará a la Nueva Normalidad este lunes

-El municipio al igual que el estado de Oaxaca se encuentra en semáforo rojo y solo podrá entrar en este proceso cuando descienda el número de casos por lo menos en 50% y mantenerse en esta tendencia 2 semanas: Abel Jiménez Gómez

-Únicamente continuarán abiertos negocios con actividades esenciales

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Al continuar en ascenso de contagios del Covid-19 el municipio de Tuxtepec se encuentran en color rojo dentro del Semáforo de Alerta Sanitaria, por lo tanto este 01 de junio no podrá iniciar el regreso a la “Nueva Normalidad”, por lo que continuarán vigentes todas las medidas de prevención, seguirán abiertos únicamente los negocios con actividades esenciales y no podrán subir cortinas los catalogados como no esenciales, hasta que inicie la etapa de disminución de infectados por el coronavirus y se alcance en el semáforo el color naranja.

El Jefe de Salud Municipal, Abel Jiménez Gómez, explicó que este domingo concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia y de acuerdo a las indicaciones del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, el lunes 01 de junio iniciará el regreso a “La Nueva Normalidad”, con la reapertura socio-económica de acuerdo a un Sistema de Alerta Sanitaria semanal por regiones, ya sea estatal o municipal, que definirá el nivel de alerta y qué tipo de actividades estarán autorizadas para llevar a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social.

Añadió que la Alerta Sanitaria consta de 4 niveles de alerta que serán medidas a través del análisis de las características del comportamiento y consecuencias de la circulación del Covid-19 a través de un semáforo. Rojo: solo están en operación de las actividades esenciales; Anaranjado: operación de actividades esenciales y reducida en no esenciales; Amarillo: actividades acotadas en el espacio público y actividad económica plena; Verde: reanudación de actividades escolares, sociales y de esparcimiento con una actividad económica plena.

El funcionario detalló que el color rojo significa un máximo nivel de contagios, por lo que solo se permiten las actividades económicas esenciales y permanecen activados los criterios completos de la Jornada de Sana Distancia y es precisamente en esta etapa en la que se encuentra el municipio de Tuxtepec, por lo cual aún no se puede iniciar el proceso de regreso a “La Nueva Normalidad”.

Detalló que para poder alcanzar el color naranja en el semáforo se tiene que tener una tendencia a la baja de por lo menos un 50% de casos positivos de Covid-19 y mantenerse así en un lapso de 2 semanas y será entonces cuando en Tuxtepec, de manera escalonada, podrán comenzar a retomar sus actividades los negocios relacionados con las ramas de la construcción, minería, producción de cerveza y fabricación de equipo de transporte, entre otras, aunque dependerá de los gobiernos estatal y municipales la designación de cuáles negocios y cómo se podrán ir reincorporando a la vida económica.

Apuntó que una vez que el municipio esté en semáforo naranja, ni aún llegando a verde y pueda entrar a la “Nueva Normalidad”, no quiere decir que se podrá regresar a como vivíamos antes, sino que la población, el sector laboral y económico, debe continuar con los protocolos de prevención como la sana distancia, lavado de manos, utilización de gel, protegerse de estornudos y el cuidado a las personas de la tercera edad, niños y a todo aquel que padezca de alguna enfermedad.

Por lo tanto, por ahora, solo continuarán funcionando los servicios necesarios para atender la emergencia sanitaria, farmacias, seguridad pública y protección ciudadana; sectores financieros, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; servicios de mensajería, seguridad privada, guarderías, estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia.

Así como las de telecomunicaciones, medios de información, servicios funerarios y de inhumación, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, las relacionadas con la operación de los programas sociales del gobierno, y las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables.

